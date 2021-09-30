30.09.2021 (00:15)

Методисты ЦДРА провели учебные мероприятия со специалистами военных учреждений культуры

В мероприятиях приняли участие представители органов военно-политической работы Вооруженных Сил Российской Федерации, руководители и специалисты Домов офицеров, офицерских клубов, клубов воинских частей, образовательных и медицинских учреждений Московского территориального гарнизона. Всего – более 110 человек. За происходящим в кинолектории ЦДРА в режиме видеоконференции также следили представители Домов офицеров Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии и Самарского гарнизона.

В рамках публичной лекции на тему «Культурный фронт Вооруженных Сил Российской Федерации», которую открыла заместитель начальника методического отдела Елена Гурьянова, с докладами выступили: начальник группы взаимодействия с военными учреждениями культуры методического отдела Людмила Рынзина (тема – «Центральный Дом Российской Армии – методический центр культуры и искусства Вооруженных Сил Российской Федерации» и методист Центрального офицерского клуба 12 Главного управления Минобороны России (г. Сергиев Посад) Надежда Князева (тема – «Центральный офицерский клуб – методический центр Центрального органа военного управления».

В ходе семинара на тему «Особенности развития военных учреждений культуры в современных условиях» в центре внимания были выступления начальника 75 Дома офицеров Елены Речиц и заместителя командира войсковой части по военно-политической работе майора Ильи Баулина, которые поделились опытом организации культурно-досуговой работы. На семинаре на тему «Культурно-досуговая работа в современных условиях» интерес вызвали выступления ведущего методиста заслуженного работника культуры РФ Василия Дмитриченко и инструктора группы взаимодействия с военными учреждениями культуры методического отдела Игоря Воловикова.

Кроме того, участники мероприятий получили возможность совершить экскурсию по историко-мемориальному залу ЦДРА.

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