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30.09.2021 (01:00)

Подразделения зенитных ракетных войск ВКС отразили налет авиации условного противника в Подмосковье

В ходе комплексных занятий боевым расчетам предстояло отразить налет авиации условного противника, после чего совершить марш из пункта дислокации в новые позиционные районы.

Личный состав подразделений противовоздушной обороны отработал обнаружение воздушных целей, сопровождение, а также условное уничтожение.

Во время марша подразделения охраны и обороны отразил нападение диверсионно-разведывательных групп.

По прибытии в новый позиционный район, личный состав рассредоточился и заступил на боевое дежурство по ПВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО
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