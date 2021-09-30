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30.09.2021 (02:30)

Военнослужащие дальней авиации организовали для школьников занятие по военной подготовке в Калужской области

Для школьников была организованна выставка образцов стрелкового оружия, а также экипировки современного военнослужащего.

В ходе мероприятия ребятам продемонстрировали устройство и порядок выполнения нормативов по разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Желающие школьники смогли состоятельно выполнить данные нормативы.

Также для них была организована военно-прикладная эстафета.

«Для нас большая радость, когда дети интересуются чем-то новым, стремятся достигать спортивные вершины и ведут здоровый образ жизни. Большая честь из этих ребят посещают нашу войсковую часть не в первый раз. Мы горды, то что у нас есть такое подрастающие поколение»,- сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе майор Иван Субботин.

Всего в мероприятиях приняли участие 30 юных активистов, состоящих в всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание
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