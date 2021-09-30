30.09.2021 (01:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации подвели итоги работы уходящего месяца

Мероприятие прошло под руководством командира Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майора Олега Пчела. В ходе заслушивания руководящего состава соединения и авиационных полков особое внимание было уделено исправности авиационной техники, укомплектованности личным составом, ремонту зданий и подготовке к плановому отопительному сезону во всех войсковых частях и военных комендатурах соединения.

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся обучения и переучивания личного состава в авиационных центрах.

«Все возникающие проблемные вопросы были рассмотрены в ходе заседания и конструктивно предложены дальнейшие пути решения», - подчеркнул командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

По завершении запланированного комплекса мероприятий командир провёл индивидуальную беседу по личным вопросам со всеми желающими военнослужащими и гражданским персоналом.

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