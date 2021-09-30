30.09.2021 (00:00)

К 80-летию начала битвы за Москву Минобороны России запустило новый мультимедийный раздел

30 сентября 1941 года в ходе Великой Отечественной войны начался оборонительный этап Битвы за Москву. Глубоко вторгшаяся в пределы СССР гитлеровская армия на дальних подступах к столице нашей Родины начала крупномасштабное наступление. К 6 октября для советских фронтов, прикрывавших путь фашистским полчищам, сложилась тяжелейшая ситуация: значительная часть сил Брянского, Западного и Резервного советских фронтов попала в окружение, танковые соединения вермахта прорвали линию обороны и устремились на восток. Казалось, ничто не удержит фашистские бронированные клинья от стремительного продвижения к столице. Но на пути прорвавшихся к Юхнову танков и мотопехоты фашистов встали непреодолимой стеной курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ.

Министерство обороны Российской Федерации в год 80-летия Битвы за Москву запускает новый историко-познавательный раздел «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов».

Опубликованные на сайте военного ведомства рассекреченные боевые документы осени 1941 года из фондов Центрального архива Минобороны России свидетельствуют о тяжелейшем положении наших войск в первых числах октября, о героизме, самопожертвовании и невиданной стойкости курсантов-подольцев, о которых разбилась гитлеровская стальная лавина.

Открывают раздел страницы уникального журнала «История боевых действий войск Московского военного округа лета-осени 1941 года». Этот документ детально раскрывает все этапы строительства оборонительных рубежей на подступах к Москве, занятия их войсками, а также свидетельствует о тяжелейшей ситуации, сложившейся на фронтах.

Строительство оборонительного рубежа на дальних подступах к Москве решением Ставки Верховного Командования началось в последней декаде июля 1941 года в период боев на Смоленском направлении, когда стало ясно, что гитлеровские войска рвутся к столице СССР и остановить их ранее будет невероятно трудно. Новый оборонительный рубеж поучил название Можайской линии обороны. О его значении говорят строки опубликованного документа: «Эта линия обороны, находясь в тылу Вяземского оборонительного рубежа, должна была прочно прикрыть важнейшие оперативные направления, ведущие к Москве: Волоколамское, Можайское и Малоярославецкое».

Посетители раздела узнают о колоссальном напряжении сил при ускоренном возведении здесь фортификационных сооружений. В документе подсчитано, что только на простые земляные работы «должно было быть затрачено 5 233 458 человеко-дней и отпущено на нужды строительства 61 887 машин». Оборудование рубежа обороны предписывалось закончить 15-25 ноября, а работы первой очереди – 10-25 октября 1941 г. Прорыв обороны трех советских фронтов под Брянском и Вязьмой не позволил рабочим батальонам и добровольцам вовремя завершить строительство.

Трудности защитников Москвы не ограничивались только ускоренными фортификационными работами на колоссальной площади. Для занятия оборонительной линии не хватало войск: созданные для этого три армии состояли из дивизий народного ополчения и НКВД, в документе указывается на недостаточное их снабжение вооружением и боеприпасами. Кроме того, «войска, развернувшиеся на Можайской линии обороны, будучи недостаточно технически оснащены, создавали огневую плотность всего лишь на 30-35% от нормальной», - свидетельствуется в документе. Резервов, чтобы противостоять возможным прорывам врага, у командования также не было: «…Военный Совет МВО (Московского военного округа – прим. ред.), кроме военных училищ и двух запасных стрелковых бригад, дислоцируемых на территории округа, никаких других частей для занятия Можайской линии обороны не имел».

К началу октября, когда строительство линии обороны еще не было завершено, а войска только начинали выдвигаться к оборонительным позициям, ситуация на фронте резко ухудшилась…

В разделе на сайте Минобороны опубликован уникальный документ –рассекреченные записи телефонных переговоров, отдачи боевых приказов и распоряжений, получения донесений по организации обороны, о действиях своих войск и противника члена Военного Совета Московского военного округа дивизионного комиссара Константина Телегина в первых числах октября.

В первых строках этого документа говорится о получении штабом округа в промежутке между двенадцатью и шестнадцатью часами 5 октября донесении о захвате немцами Юхнова и продвижении танков и мотопехоты по Варшавскому шоссе к Медыне и на Малоярославец. С этого момента начинается особо напряженная работа командования по усилению обороны Можайского рубежа и в особенности – Малоярославецкого укрепленного района, который решено было усилить последним резервом – курсантами Подольских военных училищ.

Согласно документу, Телегин требовал от командования училищ как можно быстрейшего выдвижения сводного отряда курсантов для занятия обороны в Малоярославецкий укрепрайон с целью «оседлать шоссе и занять укрепления» и остановить фашистские танки.

В разделе опубликован приказ заместителя командующего войсками Московского военного округа начальнику Подольского пехотного училища (№ 257 от 5 октября 1941 года). Им предписывается из состава учебного заведения организовать стрелковый полк и его силами занять оборону юго-западнее Малоярославца. В тексте документа отмечено: «В соответствии с данным приказом училище полагать выбывшим в назначенное направление в качестве отдельной боевой группы действующей армии для выполнения боевой задачи».

Курсантам подольских пехотного и артиллерийского училищ с приданными частями артиллерии и ополченцев предписывалось держать оборону на Малоярославецком рубеже, перекрыв Варшавское шоссе в районе населенного пункта Ильинское. На страницах «Истории боевых действий войск Московского военного округа» подробно зафиксированы боевые действия передового отряда курсантов, сдерживавших немецко-фашистское наступление вдоль шоссе от Юхнова через Мятлово и Медынь на Малоярославец. При этом отмечалось, что именно этот передовой отряд действовал в сложившейся обстановке наиболее эффективным образом: «Наиболее упорно и активно вел бой передовой отряд от 37 УР (укрепрайона – Малоярославецкого оборонительного рубежа – прим. ред.) в составе курсантских рот Подольского пехотного училища, который в течение шести дней героически сдерживал наступление далеко превосходящих его сил противника и только неустойчивость других с ним действующих частей вынуждала к преждевременному отходу», – свидетельствует архивный документ.

В разделе опубликованы сведения о боевом составе сводного отряда подольских артиллерийского и пехотных училищ, который сражался на Ильинском рубеже. Согласно документу на 13 октября в отряде было всего 334 бойца, вооружение которых составляли 336 винтовок, 3 ручных пулемета и 3 исправных орудия калибром 45 и 76 миллиметров с боекомплектом в 260 снарядов.

Большая часть опубликованных документов непосредственно посвящена героическим действиям подразделений курсантов, командирского и преподавательского состава Подольских пехотного и артиллерийского училищ в боях на Ильинском рубеже Малоярославецкого укрепрайона.

Первые бои подольских курсантов прошли в период с 6 по 11 октября 1941 года. Детальные подробности о них приведены в опубликованном «Описании боевых действий передового отряда Подольского пехотного училища». Уже в первый день курсанты столкнулись с сильным артиллерийским и минометным огнем противника. Кроме того, немецкие войска обладали господством в воздухе: «Днем авиация противника повысила активность, появляясь над ПО (передовым отрядом – прим. ред.) сначала отдельными самолетами, а затем группами по 5-7 самолетов. Сбрасывали бомбы в районе обороны ПО и обстреливали из пулеметов боевые порядки ПО». Несмотря ни на что, передовой отряд курсантов-пехотинцев выполнил свою задачу и задержал продвижение гитлеровских частей вдоль Варшавского шоссе, тем самым позволив основным силам подольских училищ занять позиции Ильинского укрепленного района, где с 11 по 18 октября проходили основные бои.

Так, в боевом донесении штаба Ильинского боевого участка №3 от 17 октября 1941 года (который возглавлял начальник Подольского пехотного училища генерал-майор Смирнов) командующему 43-й армии говорится: «Вот уже 12-й день Подольское пехотное училище упорно обороняет данную ему полосу и имеет громадные потери в людском и материальном отношении». По итогам боев в укрепленном районе осталось два батальона курсантов, каждый из которых численностью по 120-150 человек. В документе также подчеркивается: «Люди исключительно переутомлены, падают на ходу от переутомления; не обеспечены теплым обмундированием, нет перчаток, без шапок (в фуражках), у 60% рваная обувь. По двое суток не питаются».

В этом документе начальник генерал-майор Смирнов ходатайствует о том, чтобы «оставшихся курсантов выпустить лейтенантами для того, чтобы они могли вести бои не рядовыми бойцами, а командирами. Срок выпуска прошел 15 октября».

О тяжелейших условиях, в которых воевали курсанты, упоминается и в донесении начальнику Политуправления Московского военного округа о работе Подольского пехотного училища в октябре 1941 года: «Средства связи почти отсутствовали, из имевшихся в наличии удалось установить связь только между штабом группы и командными пунктами батальонов. Связь командного пункта батальонов с ротами совершенно отсутствовала и осуществлялась только через связных курсантов, а между дотами и дзотами внутри рот – исключительно зрительной связью. Средства сигнализации вовсе отсутствовали». Одной из причин такого состояния курсантских подразделений стала критическая обстановка начала октября, которая требовала решительных действий: «Внезапный выезд застал училище недостаточно подготовленным». Однако, «несмотря на наличие ощутимых недочетов, училище стойко выполняло свою задачу и весь личный состав был воодушевлен единым желанием не допустить врага в район обороны». В документе содержатся примеры героических действий подольских курсантов. «Примером и образцом являлись коммунисты и комсомольцы, которые своими храбрыми и героическими действиями заражали других» - пишет военный комиссар училища Хмелевских. – «Так, например… курсант Воронецкий … после ранения командира принял на себя командование и мужественно отразил две атаки противника. Курсант Кириченко… при выходе из строя командира взвода принял командование на себя и энергично бросался в контратаки. Курсант Китаев… смертельно раненный в бою, энергично и храбро дрался с фашистами и умер за пулеметом».

Высокая оценка самоотверженным действиям курсантов и их героизму давалась не только в боевых документах советского командования. Так, впервые публикуется ряд донесений штаба немецкой группы армий «Центр». Из представленных архивных документов можно восстановить некоторые эпизоды героических боев частей и соединений Красной Армии, защищавших Волоколамский, Можайский и Малоярославецкий укрепрайоны. Что касается оборонительного рубежа, занятого подольскими курсантами, в оперсводках вермахта сообщалось: 16 октября 1941 года проходили «тяжелейшие бои у н.п. Ильинское, где противник (курсанты военных училищ) ожесточенно оборонялся в современных бункерах с бронированными колпаками». Дальнейшие строки оперсводок гитлеровского командования говорят об огромном значении укрепрайона, обороняемого «красными юнкерами»: «С уничтожением этого противника можно будет ожидать, что дорога на Малоярославец будет открыта». Но реализовать свой замысел на Ильинском рубеже фашисты так и не смогли…

При этом, что примечательно, – практически в каждой оперативной сводке группы армий «Центр» фашисты неизменно упоминают тяжелые погодные условия: проливные дожди, заморозки и повсеместно раскисшие дороги: «Танки могут продвигаться только на первой передаче. Смена позиций артиллерии невозможна». Этим, похоже, захватчики оправдывали свое бессилие перед героизмом защитников Москвы, говоря о снижении темпов собственного наступления.

Огромное значение подвига подольских курсантов подтверждается последовавшим после октябрьских боев на дальних подступах к Москве приказом заместителя командующего войсками Московского военного округа № 0226 от 3 ноября 1941 года. Им была объявлена благодарность личному составу подольских училищ и предписывалось особо отличившихся курсантов и командиров представить к правительственным наградам.

Подвиг подольских курсантов будет жить в народной памяти в веках. Многие фамилии героев и события тех дней увековечил отечественный кинематограф. Беспримерному подвигу курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, оборонявшим рубежи на юго-западных подступах к Москве в октябре 1941 года, в подмосковном Подольске посвящен мемориал. Он расположен на пересечении улиц Кирова, Парковой и Архивного проезда – в том самом месте, откуда они уходили в свой последний неравный бой с врагом. Справа от памятника расположена надпись: «Мужеству, стойкости, бессмертному подвигу подольских курсантов посвящается». Художественное изложение тех героических боев и событий подтверждается строками подлинных исторических материалов…

Как сообщается в представленных архивных документах, курсантами за время боевых действий уничтожено около 40 гитлеровских танков и бронетранспортеров, до 400 человек немецкой пехоты и несколько десятков броне- и автомашин. Здесь также описаны их подвиги. Например, командир орудия курсант Юрий Добрынин, находясь под сильным минометным и пулеметным огнем, подбил 6 танков и 2 бронемашины противника. В другом месте отмечен подвиг командира взвода лейтенанта Ирадиона Мусеридзе, который «уничтожил 6 вражеских танков, в процессе боя лично исправил заклинившее орудие и продолжал вести огонь по противнику, выполняя обязанности выбывшего из строя наводчика». Героически погиб командир батареи лейтенант Афанасий Алешин: он до исхода всех боеприпасов удерживал дот, а затем с семью бойцами бросился в атаку на превосходящего в несколько раз противника.

В разделе также опубликованы список командиров и курсантов Подольского пехотного училища, представленных к правительственными наградами за проявленный героизм при обороне Ильинского укрепрайона на Малоярославецком направлении и множество наградных материалов, в которых предельно кратко описываются подвиги курсантов и их командиров.

Так, интересен подвиг курсанта Виктора Лакутина, представленного к награждению медалью «За боевые заслуги»: «С группой курсантов всю ночь сдерживал высоту у села Ильинское и неоднократно отбрасывал роту противника, пытавшегося овладеть мостом. При подходе подкрепления, противник был отброшен за высоту».

В критической ситуации, когда противник зашел в тыл, не растерялся представленный к ордену Красного Знамени командир взвода лейтенант Иван Бычков: «Находясь на переднем крае, имея зашедшие в тыл вражеские танки, героически вступил в неравный бой, увлекая за собой подчиненных, в результате чего удержал оборону своего участка».

К ордену Красной Звезды был представлен курсант Илья Ботвинский, который «после выхода из строя командира роты взял командование на себя и мужественно дрался с фашистами. В ночное время проник в занятую врагом деревню и забросал гранатами часть домов фашистов».

Огромный вклад в сдерживании наступающего противника внес командир взвода лейтенант Макс Симкин, представленный к ордену Красного Знамени: «Будучи в боевом охранении и имея задание задержать противника в течение ночи, сумел со своим взводом выполнить задачу в течение суток. До этого бессменно двое суток был в боевом охранении и своими активными действиями сдерживал натиск врага, не давая ему приблизиться к переднему краю обороны. В последний момент был дважды ранен, но несмотря на ранение остаток взвода отвел организованно».

Среди представленных к ордену «Красная Звезда» и преподаватель топографии воентехник 2-го ранга Георгий Персиянцев. Он «выполнял обязанности связного между штабами армии и группы. Всегда своевременно выполнял боевые задания, одновременно храбро и мужественно участвовал в отражении атак противника при нападении на штаб группы».

Проявил мужество старший политрук Евгений Варламов, представленный к ордену Красной Звезды: «Под ураганным минометным огнем противника смело перешёл в контратаку и отразил натиск немецкой группировки».

К награждению медалью «За боевые заслуги» была представлена военврач 3-го ранга Нина Протопопова, которая «проявила исключительную заботу о раненых. Храбро, энергично оказывала им помощь, являлась примером для остального медицинского персонала».

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