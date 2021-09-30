30.09.2021 (00:30)
Офицеры управления 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) выполнили учебные стрельбы из штатного оружия
Перед началом стрельб с личным составом был проведен инструктаж, на котором особое внимание было уделено технике безопасности при обращении с оружием.
По итогам стрельб офицеры показали хорошие и отличные результаты.
Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований по обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.
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