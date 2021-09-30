30.09.2021 (05:15)

Тральщики Балтийского флота «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» обезвредили около 20 мин времен Великой Отечественной войны в акватории Финского залива

С 10 августа 2021 года экипажи базовых тральщиков Балтийского флота выполняли задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива.

Экипажами кораблей с помощью штатного оборудования было обнаружено около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времен Великой Отечественной войны, которые впоследствии уничтожались методом подрыва прямо на месте.

Большинство опасных находок было обнаружено и уничтожено при помощи современного оборудования, стоящего на вооружении базового тральщика «Александр Обухов» – гидроакустической станции «Александрит», телеуправляемого аппарата «Си Скан» и одного из самоходных телеуправляемых аппаратов, находящихся на корабле.

«Мы уже третий год подряд устраняем остаточную минную опасность», - сообщил командир тральщика «Александр Обухов» капитан 3 ранга Сергей Пожидаев. «Мы спускаем аппарат, на который прикреплена бомба, подходим к мине, закладываем эту бомбу, затем отходим на безопасное расстояние и производится подрыв мины», - добавил он.

Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажей минно-тральных кораблей Балтийского флота являются плановыми и выполняются в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

На берегу экипажи кораблей, вернувшихся после выполнения задач в акватории Финского залива, встретил временно исполняющий обязанности командира Балтийской военно-морской базы капитан 1 ранга Сергей Волков, который принял доклад старшего похода капитана 2 ранга Валентина Исупова об успешном выполнении боевой задачи и наградил отличившихся военнослужащих ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.



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