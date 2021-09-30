30.09.2021 (00:45)

Тактическое учение с боевой стрельбой десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершилось на полигоне «Опук» в Крыму

В ходе активного этапа учения, подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, после проведения разведки и планирования боевых действий, осуществили выдвижение на указанный рубеж, где, при поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений, развернувшись в боевые порядки, преодолели полосу заграждения противника, с последующим разгромом его передовых подразделений.

После выполнения ближайшей задачи, десантно-штурмовые подразделения Новороссийских десантников, с приданными средствами усиления (зенитно-ракетными, противотанковыми, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями), продолжая наступление, нанесли поражение обороняющимся подразделениям условного противника, с выполнением этапа боевой стрельбы.

В ходе этапа боевой стрельбы условный противник поражался из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ, бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», танков Т-72Б3, реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», снайперского вооружения, стрелкового оружия (автоматы АК-12, пулеметы ПКМ и «Печенег») и гранатометов РПГ-7Д, а также поддерживался ударами штурмовой и армейской авиации и артиллерий соединения в составе трех самоходно-артиллерийских дивизионов 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и гаубичного артиллерийского дивизиона 122-мм гаубиц Д-30.

Выполнив задачу, личный состав полков вышел к урезу воды по берегу Черного моря, где провел оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника, поражая морской транспорт с десантом на борту из всех видов вооружения.

Подводя итоги учения, командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий отметил грамотные и умелые действия подчиненных, их высокий профессионализм и морально-волевые качества, а также безотказную работу вооружения, военной и специальной техники, что позволило выполнить все поставленные перед полками задачи.

Уже завтра десантники начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации в Новороссийске и Анапе.

Всего в учении было задействовано около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

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