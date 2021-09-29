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29.09.2021 (20:30)

В Нахимовском военно-морском училище для пятиклассников проведена экскурсия по культурно-образовательному центру

Этот год не стал исключением – всю третью неделю сентября все пятые классы побывали здесь с ознакомительным визитом.

Юные воспитанники узнали об истории первых библиотек и об их роли в жизни общества, а также о ценнейшем фонде художественной литературы библиотеки училища, который включает раритетные издания середины XIX начало XX веков. Ребята с восхищением рассматривали древние фолианты. Далее воспитанники прошли в купольную аудиторию, где работники библиотеки рассказали ребятам о правилах пользования библиотекой, а также показали презентацию о самых необычных библиотеках мира. Ребята узнали много нового о мировых хранилищах книг и рассказали, какие библиотеки посещали сами.

После презентации воспитанникам были продемонстрированы возможности уникальной многофункциональной купольной аудитории. Просмотр фильма в полнокупольном формате произвел неизгладимое впечатление на зрителей. Юные нахимовцы были настолько впечатлены, что выразили активное желание поскорее стать читателями библиотеки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Нахимовское училище
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