29.09.2021 (20:00)

Для Военно-Морского Флота на Амурском судостроительном заводе заложен новый серийный корвет проекта 20380 «Бравый»

Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России Адмирала Николая Евменова кораблю присвоено наименование «Бравый». Это шестой корабль в данной серии корветов, строящихся для Военно-Морского Флота на Амурском судостроительном заводе

Торжественную церемонию, знаменующую начало строительства нового серийного корабля, амурские корабелы провели в одном из строительных доков стапельного цеха. По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в церемонии приняли участи начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России капитан I ранга Ильяс Шигапов. От имени Адмирала Николая Евменова он передал корабелам Амурского судостроительного завода слова поздравления со значимым событием. В поздравительном слове Главкома ВМФ, которое было зачитано на церемонии закладки корвета «Бравый» выражена уверенность в том, что амурские корабелы, как и всегда, построят заказ в срок и с отличным качеством.

В церемонии закладки, также, принял участие директор Департамента Гособоронзаказа АО «Объединенная судостроительная корпорация» Вячеслав Господинов, который в свою очередь отметил, что «Этап закладки означает начало строительства корабля, но на стапеле корабль пробудет совсем недолго, и руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период строительства корабля будет идти в полном соответствии со строительным графиком. Желаю заводу выполнить этот важнейший государственный заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки»

Церемонию закладки нового корабля посетили представители Правительства Хабаровского края и администрации г. Комсомольска-на-Амуре, гости и работники предприятия.

Закладную доску на новый корвет установили начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России капитан I ранга Ильяс Шигапов и первый заместитель генерального директора ПАО «Амурский судостроительный завод» Михаил Боровский

По морской традиции закладная секция нового корабля была освящена по православному церковному обряду. Благоденствия и процветания предприятию и его работникам пожелал обратившийся к заводчанам и гостям митинга руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Амурской и Чегдомынской епархии Иерей Владимир.

На церемонии закладки корвета «Бравый» было отмечено, что амурские корабелы успешно освоили строительство корветов проекта 20380. Военно-Морской Флот России уже пополнили корветы: «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», до конца года к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжил новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе текущего года. Планируется, что корвет «Бравый» будет принят в состав ВМФ в 2025 году.

Накануне церемонии Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в Адмиралтействе, - «Корветы проекта 20380 способны решать широкий спектр задач в составе разнородных группировок флота и одиночно. Эти корабли обладают эффективным вооружением, высокой маневренностью и превосходной управляемостью. Корабли этого проекта располагают уникальными техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в морской зоне»

« В Военно-Морском Флоте отработана организация подготовки экипажей для кораблей этого проекта, что позволяет личному составу в короткий срок профессионально осваивать новые технику и вооружение. Наряду с развернутым серийным строительством корветов проекта 20380 совершенствуется инфраструктура их базирования и система сервисного обслуживания этих кораблей», - сказал Адмирал Николай Евменов.

В свою очередь, Генеральный директор 51 Центрального Конструкторско-Технологического Института Судоремонта (51ЦКТИС) Георгий Муру сообщил, что «В рамках развития системы сервисного обслуживания надводных кораблей нового поколения, институтом ведется разработка ремонтно-технической документации для всех видов заводского ремонта корветов проекта 20380. Большая часть этой документации уже разработана. Завершающий этап разработки ремонтно-технической документации для этих кораблей спланирован на период 2022 – 2024гг. В этой работе мы тесно взаимодействуем с профильными органами управления Главного командования ВМФ России».

Справка о ПАО «Амурский судостроительный завод»

ПАО «Амурский судостроительный завод» (г. Комсомольск-на-Амуре, входит в состав ОСК) — одно из крупнейших предприятий судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России, действующее с 1 июля 1936 года. АСЗ обладает необходимыми лицензиями для выполнения всего комплекса работ по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов с любой энергетической установкой. Производственные мощности и техническое оснащение приспособлены для строительства кораблей и судов спусковой массой до 10 000 тонн, длиной до 150 метров и шириной до 20 метров.

За 80-летнюю историю своей деятельности завод выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для военно-морского флота было построено 57 единиц атомных подводных лодок, 41 единица дизель-электричеких подводных лодок, 57 единиц боевых надводных кораблей. Произведён средний ремонт восьми подводных лодок и двух плавучих технических баз перезарядки реакторов. Амурский судостроительный завод по сей день остаётся основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Завод входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» и включён в список стратегических предприятий и организаций.

Справка об ОСК

АО «Объединенная судостроительная корпорация» — крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок — основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

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