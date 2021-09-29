29.09.2021 (19:45)

В посёлке Витязево (Анапа) состоялись соревнования по киокусинкай среди юниоров

Спартакиада – это наследие советского спорта, где собрались лучшие представители боевых искусств и спортивных единоборств. Она проводилась под эгидой Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».

Егор Вакарчук - кандидат в мастера спорта России, воспитанник тренера Михаила Полюховича, выступал в весовой категории до 55 кг среди юниоров 16-17 лет. Он единственный из Калининградской области, кого оргкомитет Спартакиады отобрал для участия в этих соревнованиях с учетом рейтинга спортсмена. То есть среди участников случайных бойцов не было, все имели богатые послужные списки и награды престижных турниров, все победители всероссийских и международных турниров.

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