29.09.2021 (19:30)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил деловой заход в Кабо-Верде

Стоянка корабля и судов обеспечения в порту продлится двое суток. В течение этого времени североморцы пополнят запасы воды и продовольствия, а также передохнут от морского похода на берегу.

По пути следования к островам Зелёного Мыса экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал попутный поиск подводных лодок по маршруту перехода в Атлантическом океане.

23 сентября отряд вышел в Атлантический океан из Средиземного моря через Гибралтарский пролив.

В Средиземном море североморцы действовали с 18 августа. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

Из главной базы Северного флота города Североморска «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантическом океане в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С момента выхода из базы корабль преодолел около 15 тысяч морских миль.

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