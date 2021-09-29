29.09.2021 (19:00)

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого и филиала пройдут войсковую стажировку

Войсковая стажировка курсантов проводится в целях закрепления и совершенствования командно-методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.

На начальном этапе, при подготовке к войсковой стажировке, командованием и профессорско-преподавательским составом филиала академии будут проведены все виды инструктажей, пройдет изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также курсанты сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

В ходе основного этапа курсанты освоят вопросы боевого дежурства, безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки и военно-политической работы с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки. При этом курсанты, освоят навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного

и стационарного базирования.

Завершится стажировка сдачей зачетов.



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