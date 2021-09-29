29.09.2021 (19:00)
Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого и филиала пройдут войсковую стажировку
Войсковая стажировка курсантов проводится в целях закрепления и совершенствования командно-методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.
На начальном этапе, при подготовке к войсковой стажировке, командованием и профессорско-преподавательским составом филиала академии будут проведены все виды инструктажей, пройдет изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также курсанты сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.
В ходе основного этапа курсанты освоят вопросы боевого дежурства, безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки и военно-политической работы с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки. При этом курсанты, освоят навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного
и стационарного базирования.
Завершится стажировка сдачей зачетов.