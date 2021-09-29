29.09.2021 (18:30)

Военнослужащие Дальней авиации приняли участие в памятных мероприятиях на «Безымянной высоте» в Калужской области

В Калужской области на мемориальном комплексе «Безымянная высота» военнослужащие дальней авиации приняли участие в областном празднике, посвященном 78-й годовщине со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

«Безымянная высота» – место, где 18 героев удерживали ценой собственных жизней этот важнейший рубеж, ведя бой с многократно превосходящими силами немецко-фашистского захватчика. Наша память - это залог будущего нашей великой страны. Низкий поклон и вечная память всем погибшим воинам в этой кровавой войне», - отметил командир авиационного полка полковник Олег Тимошин.

Все желающие смогли посетить землянку «в три наката» - музей, где собрана история подвига солдат, оборонявших Безымянную высоту, а также военно-исторический музей «Безымянная высота», экспозицию под открытым небом «Огненная Варшава», полевую кухню и сделать фотографию на память у «Дерева Мира».

Справочно:

Подвиг 18 воинов-сибиряков стал широко известен благодаря песне В.Баснера и М.Матусовского «На безымянной высоте». Свой подвиг они совершили в ночь с 13 на 14 сентября 1943 года, когда в ходе Смоленской наступательной операции советских войск в полосе наступления 139-й стрелковой дивизии захватили занимаемую фашистами хорошо укрепленную высоту (отметка 224,1) и удерживали ее под натиском нескольких сотен гитлеровцев до подхода своих боевых товарищей. На месте боя 15 сентября 1966 года был открыт памятник, а 9 мая 1980 года - мемориал «Безымянная высота».

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