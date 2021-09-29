29.09.2021 (18:00)

Пилотажная группа «Стрижи» прибыла в Челябинск поздравить филиал Военно-воздушной академии с юбилеем

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» выполнили перебазирование из подмосковной Кубинки в Челябинск для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 85-летию филиала Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Перелет осуществлялся с промежуточной посадкой на штатных самолетах пилотажной группы МиГ-29.

Во время воздушного показа летчики выполнят групповой пилотаж в составе шести экипажей, парный, встречный и одиночный пилотаж. «Стрижи» продемонстрируют построения в воздухе «пирамида», «конверт», «звезда», покажут наиболее зрелищные фигуры – «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск-тюльпан» и многие другие.

Полеты пройдут на скоростях от 500 до 800 километров в час и в диапазоне высот от 100 до 2000 метров.

Праздничные мероприятия, посвященные 85-летию Челябинского филиала Военно-воздушной академии, пройдут на аэродроме Шагол 2 октября. Тренировка пилотажной группы спланирована на 1 октября.

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