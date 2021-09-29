29.09.2021 (17:30)

Военные коммунальщики обеспечат комфортное проживание участников тактических учений вооруженных сил России и Алжира

На полигоне Тарское Республики Северная Осетия – Алания, проведут первые совместные тактические учения вооруженных сил России и Алжира. Маневры запланированы на октябрь 2021 года.

Работники жилищно-коммунальной службы № 7 (г. Владикавказ) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЮВО) провели ряд мероприятий по организации размещения 86 представителей Вооруженных Сил Алжира.

Организованы бытовые условия для обеспечения повседневной жизнедеятельности на автономном полевом лагере (АПЛ-500), подключены автономные дизельные обогреватели к каждой палатке, а также проведено техническое обслуживание дизельной электростанции для обеспечения электроснабжения АПЛ-500.

Под личный состав прибывших были выделены санитарные и душевые контейнеры. Все санитарные модули находятся в исправном состоянии и пригодны для эксплуатации. В ходе тактических учений будет обеспечен постоянный вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территории лагеря.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, все палатки обрабатываются согласно требованиям санитарных норм.

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