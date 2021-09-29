29.09.2021 (17:00)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил ход учения подразделений ВДВ на полигоне Опук в Крыму

На полигоне Опук в Крыму прошёл заключительный этап тактического учения с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Военнослужащие десантно-штурмовых батальонов на штатной технике, используя вооружение боевых машин десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ и БТР-МДМ «Ракушка», при поддержке танковых и артиллерийских подразделений отработали наступательные действия, нанося поражение условному противнику огнем из танков Т-72Б3, а также 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30. Наступление проводилось в условиях активного применения противником БпЛА.

За действиями десантников наблюдал заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Он оценил грамотное управление командирами подчинёнными подразделениями на поле боя в звене «отделение-взвод-рота» и слаженные действия военнослужащих.

Особо замминистра отметил стремление командиров использовать в учении опыт современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также новые подходы в борьбе с БпЛА и низколетящими целями противника.

«На этом учении хочется отметить действия так называемых мобильных групп по борьбе с БпЛА, действия мелких тактических групп и процесс управления огнем. Видно, что в ходе подготовки к учению командиры уделили этим вопросам особое внимание», - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Для отработки включенных в учение вопросов была создана сложная, быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов.

Всего в полковом тактическом учении задействовано до 2000 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск.

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