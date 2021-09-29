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29.09.2021 (16:30)

Пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области провел акцию «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой выбор!»

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту Тюменской области Центрального военного округа (2 разряда) провели информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!». Мобильный пункт отбора был развернут на прибрежной площади в Тюмени. Мероприятие прошло в рамках региональной выставки в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству!» для профессиональной ориентации молодежи.

На выставке «Служим Отечеству!» граждане ознакомились с экспозициями инженерно-саперного полка ЦВО, дислоцированного в городе Ишим, а также Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Военнослужащие Тюменского гарнизона и курсанты ТВВИКУ организовали для кандидатов забеги на 4 и 12 км, сдачу норм ГТО. Желающие сдали нормативы МО РФ по физической подготовке. Специалисты пункта отбора проинформировали о надбавках, которые положены военнослужащим, выполняющим нормативы по физической подготовке на высший квалификационный уровень.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Служба по контракту — Твой выбор!
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