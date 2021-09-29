29.09.2021 (16:00)

Истребители Су-34 смешанной авиадивизии ЦВО сыграли роль воздушного противника в ходе учения РЭБ

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) сыграли роль воздушного противника на учении подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЦВО, завершившегося сегодня в Свердловской области.

В ходе учения военнослужащие совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и провели маскировку специальной техники. Затем специалисты РЭБ ЦВО отработали радиоэлектронное прикрытие собственных объектов и противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки и ударных дронов.

Роль разведывательной и ударной авиации, а также иных воздушных целей выполнили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанного полка авиадивизии, дислоцированной в Челябинской области.

В ходе практических действий специалисты РЭБ ЦВО отработали обнаружение воздушных целей, классификацию и радиоэлектронное подавление их каналов управления систем наведения и навигации, а также радиоэлектронную маскировку своих полевых пунктов управления.

Всего в учении принимало участие около 700 военнослужащих из состава подразделений РЭБ, разведки и наземного обеспечения полетов, свыше 150 единиц военной техники в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», два самолета Су-34.

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