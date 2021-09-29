29.09.2021 (15:50)

Группировка войск противовоздушной обороны ЦВО уничтожила более 50 мишеней на учении под Астраханью

В ходе прошедшего в Астраханской области совместного учения сил противовоздушной обороны (ПВО) боевые расчеты зенитных ракетных комплексов соединений и воинских частей ПВО Центрального военного округа (ЦВО) поразили более 50 воздушных целей.

Зенитчики выполнили боевые пуски ракет днем и ночью с точностью более 90%. В составе объединённой группировки войск ПВО действовали боевые расчёты С-300В, «Бук-М2», «Бук-М1», «Тор-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска». В ходе учения военнослужащие уничтожили мишени, имитирующие малоразмерные беспилотные летательные аппараты, ударные вертолеты, истребители, бомбардировщики, а также баллистические и крылатые ракеты.

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