29.09.2021 (15:40)

В Калининградской области состоялся учебно-методический сбор с офицерским составом военно-политических органов

В армейском корпусе Балтийского флота (БФ) под руководством заместителя командира корпуса по военно-политической работе состоялся учебно-методический сбор с заместителями командиров подразделений по военно-политической работе объединения.

Данное мероприятие было спланировано и проведено перед началом нового периода обучения для определения основных направлений военно-политической работы в подразделениях и частях армейского корпуса.

В ходе сбора были подведены предварительные итоги работы военно-политических органов за летний период 2021 учебного года, по результатам которых ряд офицеров и офицеров запаса были награждены почетными грамотами. На сборе также были рассмотрены вопросы о развитии юнармейского движения в Калининградской области и задачах по его совершенствованию, подведены итоги работы с обращениями граждан, а также по ряду других направлений деятельности военно-политических органов.

Главная задача сбора – правильно сориентировать специалистов военно-политических органов на работу в воинских коллективах, дать им новые знания в области морально-психологического обеспечения боевой подготовки и повседневной деятельности армейского корпуса, а также предоставить возможность поделиться друг с другом практическими наработками.

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