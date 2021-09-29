29.09.2021 (15:30)

Более 100 ночных вылетов совершили летчики армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО

На территории Псковской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга летчики армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты в ночное время.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-35, Ми-24, Ми-28 «Ночной охотник» выполняли поиск и распознавание воздушных и наземных целей с применением средств радиоэлектронной разведки и очков ночного видения ОНВ-1. Летчики отработали на аэродроме технику наземного маневрирования, взлета и посадки в условиях ограниченной видимости, а также пилотирования по визуальному ориентированию.

Основной задачей при пилотировании ночью является максимально скрытое перемещение к объектам «противника». С этой целью в кабинах вертолетов максимально выключается световое оборудование.

Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах (до 50 м) как в одиночном порядке, так и в составе пар и звеньев. Всего было совершено более 100 вылетов.

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