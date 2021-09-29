29.09.2021 (15:10)

Боевые расчёты ПВО общевойсковой армии ЗВО примут участие в масштабном учении на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

Боевые расчёты противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Курской, Воронежской и Смоленской областях, приступили к проведению масштабных учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В ходе учений специалисты ПВО отработают около 50 вводных задач по прикрытию наземных войск от авиации и ракетных ударов условного противника в различных условиях. Военнослужащие будут противостоять «противнику» в условиях применения средств радиоэлектронного подавления, оружия массового поражения, а также массированного авиаудара по целям.

Основной задачей учения станет слаживание подразделений из разных гарнизонов, их синхронная работа, а также оттачивание навыков стрельбы по целям на больших высотах и выполнение скоростных противоракетных манёвров.

Убытие военнослужащих на полигон Капустин Яр было организовано железнодорожным транспортом и проходило сразу на нескольких станциях погрузки. Всего на учение привлекается более 500 специалистов ПВО общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 200 единиц бронетехники, такой как зенитно-ракетные комплексы «Тор-М1», «Бук-М3» и «Оса».

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