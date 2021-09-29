29.09.2021 (13:50)

Экипажи БПМ-3 Балтийского флота провели боевые стрельбы на полигоне в Калининградской области

Экипажи боевых машин пехоты БПМ-3 Балтийского флота провели боевые стрельбы на полигоне Армейское в Калининградской области. Военнослужащие отработали комплексное упражнение боевых стрельб, преодолев маршрут протяженностью около 5 километров с крутыми подъемами и спусками, косогорами, проходами в минных полях и колейным мостом.

При выполнении стрельб экипажи БМП-3 вышли на огневой рубеж и сходу поразили цели, имитирующие боевую технику и живую силу противника, расположенным на дальностях до двух километров с использованием 100-мм орудий и автоматических 30-мм спаренных пушек.

Перед проведением боевых стрельб военнослужащие выполнили нормативы по заряжанию орудия и спаренной пушки боевой машины пехоты БМП-3 и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова (ПКТ).

Всего в проведении комплексного упражнения стрельб было задействовано более 100 военнослужащих мотострелкового полка армейского корпуса БФ и свыше 20 единиц военной техники.

БМП-3 поступили на вооружение мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде, в мае текущего года в рамках реализации программы перевооружения. БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, повышенную защищенность экипажа. Помимо этого, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.

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