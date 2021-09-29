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29.09.2021 (14:30)

Военные делегации РФ и Пакистана обсудили в Исламабаде ситуацию в Афганистане

Участники третьего заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, проведенного в среду в Исламабаде, оценили сложившуюся ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин, возглавивший делегацию на встрече.

С принимающей стороны сопредседателем заседания стал первый заместитель министра обороны Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Хилал Хуссейн.

«Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углубленном и конструктивном ключе», - сказал Фомин по итогам заседания, отметив, что «необходимость углубления нашего взаимодействия обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране».

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что вопрос, связанный с ситуацией в Афганистане - один из наиболее важных в политической повестке дня, в связи с чем развитие конструктивных отношений между Россией и Пакистаном является важным фактором обеспечения региональной стабильности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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