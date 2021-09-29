29.09.2021 (13:00)

Военные ведомства РФ и Пакистана намерены наращивать взаимодействие в оборонной сфере

Представители оборонных ведомств РФ и Пакистана подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в военной области. Об этом заявил заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин по итогам заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, проведенного сегодня в Исламабаде.

«Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества», - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что векторы развития отношений между Москвой и Исламабадом в военной области задает регулярный политический диалог и конструктивное взаимодействие, как в двустороннем формате, так и рамках международных организаций, включая ООН и ШОС.

«Поступательное развитие отношений между нашими государствами и военными ведомствами является важным фактором обеспечения региональной стабильности», - отметил Фомин.

Он обратил внимание на то, что Пакистан - одно из немногих государств, с которым в текущем году, несмотря на серьезную эпидемическую обстановку во всем мире, продолжали активно осуществляться совместные мероприятия, которые были запланированы.

Замминистра обороны РФ выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных военным ведомством РФ в 2021 году. По его словам, двусторонние встречи, проведенные в последние годы, способствовали наращиванию контактов вооруженных сил России и Пакистана по таким направлениям, как совместные учения сухопутных войск и военно-морских сил, а также укрепление связей по линии генеральных штабов.

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