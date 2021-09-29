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29.09.2021 (14:40)

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 АМТШ отработали уход от систем ПВО условного противника в Сибири

Военнослужащие вертолетного подразделения Центрального военного округа в ходе учений отработали элементы пилотирования винтокрылой машины в условиях воздействия средств ПВО условного противника в небе под Новосибирском.

В ходе полетов экипажи отработали технику пилотирования на предельно малых высотах – не более 15 метров над уровнем земли. Применение данной методики позволяет «спрятать» боевую машину от радаров и средств ПВО условного противника, используя особенности ландшафта местности, но требует от летчиков высокого мастерства владения боевой машины. В роли условного противника выступали подразделения специального назначения, которые с земли имитировали пуски ПЗРК «Стрела». Кроме этого, экипажи ударных Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ-В отработали ведение воздушного боя с элементами сложного пилотажа для занятия выгодного угла атаки.

В мероприятиях было задействовано более 5 вертолетов и свыше 25 военнослужащих отдельного вертолетного полка Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Вертолеты , Центральный военный округ
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