29.09.2021 (13:40)
Расчеты противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» общевойскового объединения ЦВО уничтожили цели на учении в Сибири
Военнослужащие противотанковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, уничтожили бронетехнику условного противника из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» в ходе учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области.
По замыслу учения, условный противник на бронетехнике предпринял попытку нанести удар с фланга в ходе ведения наступления. Расчеты противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» обнаружили технику и с помощью управляемых ракет нанесли упреждающий удар.
Расчеты ПТРК поразили более 40 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 3 км.
Кроме того, в ходе учения военнослужащие отрабатывали навыки по выбору и оборудованию позиций для стрельбы.
Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники.