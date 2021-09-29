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29.09.2021 (13:40)

Расчеты противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» общевойскового объединения ЦВО уничтожили цели на учении в Сибири

Военнослужащие противотанковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, уничтожили бронетехнику условного противника из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» в ходе учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения, условный противник на бронетехнике предпринял попытку нанести удар с фланга в ходе ведения наступления. Расчеты противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» обнаружили технику и с помощью управляемых ракет нанесли упреждающий удар.

Расчеты ПТРК поразили более 40 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 3 км.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отрабатывали навыки по выбору и оборудованию позиций для стрельбы.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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