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29.09.2021 (13:20)

Балтийский флот начал перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

Экипажи кораблей Балтийского флота приступили к выполнению плановых мероприятий по подготовке кораблей, вооружения, военной техники и материально-технической базы к эксплуатации в осенне-зимних условиях. В ходе отработки пунктов плана по переводу ВВТ и проведении специальных регламентных работ задействованы более 50 экипажей кораблей, катеров и судов обеспечения флота.

В пунктах базирования корабельных сил флота в Балтийске и Кронштадте экипажи надводных кораблей, катеров и судов обеспечения выполняют специальные работы по техническому обслуживанию механизмов, узлов, приборов и агрегатов, а также отрабатывают комплекс мероприятий по их подготовке к выполнению учебно-боевых задач в море в условиях предстоящего зимнего периода эксплуатации.

Также в соединениях проводятся комплексные проверки корабельного электрооборудования, систем вентиляции и оповещения, выполняется покраска элементов корпуса, верхних и нижних палуб. Кроме того, водолазы выполняют осмотры подводной части кораблей, в ходе которых просматриваются донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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