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29.09.2021 (14:20)

Две медали международного турнира по тхэквондо завоевали рядовые спортивной роты ЦСКА

В Москве завершились соревнования международного рейтингового турнира G1 по тхэквондо ВТФ «Russian Open». Состязания проходили в восьми женских и восьми мужских весовых категориях.

В весовой категории до 54 кг в решающей схватке победу одержал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Владимир Гриценко, встретившись в финале с соперником из Казахстана Саматом Темирханом.

Третье место разделили российский спортсмен Илья Гикматов и представитель Индии Аман Кумар.

Обладателем бронзовой награды в весовой категории до 58 кг стал рядовой санкт-петербургской спортивной роты ЦСКА Сергей Мальцев. В полуфинале Сергей встретился с Сайпудином Ибрагимовым (Россия), который завоевал серебряную медаль турнира.

Победителем в данной весовой категории стал спортсмен из России Георгий Гурциев. Еще одну бронзовую награду завоевал также российский тхэквондист Артем Нухов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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