29.09.2021 (14:50)
В Смоленской области расчеты БпЛА «Орлан-10» провели поиск и обнаружение замаскированных целей
Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Смоленской области, в ходе учения на полигоне отработали задачи по поиску и обнаружению диверсионных групп и замаскированных объектов условного противника.
В ходе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» выполнили запуск аппаратов с ограниченных площадок и провели воздушную разведку указанного района. Воздушная разведка велась на высотах до 1,5 тысяч метров. Информация передавалась наземному оператору на командный пункт, после чего командованием принималось решение по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов. Для поиска скрытно перемещающихся групп диверсантов, схронов, а также важных военных объектов условного противника, тщательно замаскированных в лесу, военнослужащие использовали камеры оптического и инфракрасного диапазона волн.