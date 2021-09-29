29.09.2021 (14:50)

В Смоленской области расчеты БпЛА «Орлан-10» провели поиск и обнаружение замаскированных целей

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Смоленской области, в ходе учения на полигоне отработали задачи по поиску и обнаружению диверсионных групп и замаскированных объектов условного противника.

В ходе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» выполнили запуск аппаратов с ограниченных площадок и провели воздушную разведку указанного района. Воздушная разведка велась на высотах до 1,5 тысяч метров. Информация передавалась наземному оператору на командный пункт, после чего командованием принималось решение по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов. Для поиска скрытно перемещающихся групп диверсантов, схронов, а также важных военных объектов условного противника, тщательно замаскированных в лесу, военнослужащие использовали камеры оптического и инфракрасного диапазона волн.

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