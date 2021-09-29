29.09.2021 (14:10)

В Краснодаре специалисты жилищно-коммунальной службы Минобороны России выполнили очистку системы водоотведения

В целях снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Краснодарского края специалистами жилищно-коммунальной службы № 6

(Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) ежеквартально проводится очистка системы водоотведения для снижения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

За III квартал 2021 года осуществлена гидродинамическая прочистка канализационных систем (более 300 погонных метров трубы), а также очистка колодцев.

Выполнение данных мероприятий привело к снижению

предельно-допустимой концентрации в сточных водах более чем на 40%.

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