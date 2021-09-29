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29.09.2021 (14:00)

В городе Каспийск завершился капитальный ремонт котельной

В городе Каспийск специалисты жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЮВО) завершили комплекс работ по капитальному ремонту объектов теплового хозяйства военного городка.

По заключенному в январе 2021 года государственному контракту
с ООО «Технология строительства» в котельной № 131 проведены работы
по капитальному ремонту двух котлов, инженерного оборудования
и трубопровода наружного и внутреннего теплоснабжения (более 4 тыс. погонных метров), монтаж четырех насосов, замена системы водоподготовки.

Все работы проведены в установленные сроки, что позволяет своевременно начать отопительный период 2021-2022 годов. В настоящее время производятся пуско-наладочные работы и опрессовка системы наружного трубопровода.

Данная котельная обеспечивает теплом 48 объектов различного назначения,
 в том числе 10 казарм, 3 общежития, 2 столовые, 3 штаба, медицинский комплекс, 11 домов жилищного фонда и 18 прочих объектов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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