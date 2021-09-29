29.09.2021 (13:45)

В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

В Нижегородской области на полигоне Мулино завершились ночные боевые стрельбы танковых экипажей отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения танков Т-72Б3 - 125-мм пушек, 7,62-мм пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и 12,7-мм пулеметов «Корд».

В ходе ночных стрельб наводчики-операторы применили приборы ночного видения, установленные на танковые прицелы. Танкисты вели огонь по мишеням, имитирующим бронированную технику и живую силу условного противника на расстоянии от 400 до 1600 метров.

В стрельбах было задействовано более 300 военнослужащих и около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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