29.09.2021 (13:30)

Лучшая артиллерийская батарея общевойсковой армии ЗВО представит округ в финале конкурса им. маршала артиллерии Г.Е. Передельского

Лучшая артиллерийская батарея гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО представит округ на заключительном этапе конкурса по полевой выучке самоходных артиллерийских батарей имени маршала артиллерии Георгия Ефимовича Передельского, который состоится в Нижегородской области на полигоне Мулино.

В ходе состязаний артиллеристы продемонстрируют мастерство в управлении огнём, отработают контрбатарейную борьбу и огневой вал, выполнят нормативы по скоростному уходу на запасные позиции, а также преодолеют условно заражённый участок местности.

Особое внимание будет уделено слаженности подразделения, взаимодействию с операторами беспилотных летательных аппаратов и уничтожению условного противника с учетом рельефа местности на расстоянии до 15 км.

Всего в конкурсе им. маршала артиллерии Г.Е. Передельского будет задействовано более 50 артиллеристов ЗВО, а также 6 самоходных 152-мм гаубиц «Мста-С». По итогам конкурса комиссия Главного командования Сухопутных войск определит лучшее артиллерийское подразделение Вооруженных Сил России.

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