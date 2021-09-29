29.09.2021 (13:10)

В Подмосковье танкисты ЗВО на Т-80 отработали подводное вождение

В Подмосковье на полигоне Головеньки более 300 танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) форсировали реку по дну. Глубина водоема достигала 5 м, ширина преодолеваемого участка – более 100 м.

В отсутствии видимости механики-водители, ориентируясь по приборам, осуществили управление боевой машиной по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Танкисты экипированы индивидуальными аварийно-спасательными средствами и изолирующими противогазами ИП-5. Этот спасательный комплект предназначен для эвакуации на поверхность воды в случае остановки танка или его затопления.

Перед началом учения танкисты прошли курс легководолазной подготовки, в ходе которого на специальном затапливаемом макете танка выполнили нормативы по покиданию боевой машины.

Всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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