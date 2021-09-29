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29.09.2021 (15:00)

В Самарской области миротворческое соединение ЦВО было полностью перевооружено на автоматы АК-12

Миротворческое соединение Центрального военного округа (ЦВО) было полностью перевооружено на новое стрелковое оружие. Накануне военнослужащие получили последнюю партию из 1,5 тыс. автоматов Калашникова АК-12.

Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр – 5,45 мм, дальность прямого выстрела – 440 м, скорострельность оружия – 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой 2 выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы. По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-12 обладает улучшенной эргономикой и повышенной кучностью стрельбы.

Справочно:

15-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности. Она является единственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Она укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», комплексами РЭБ «Леер-3», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и «Тахион-3».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Миротворческие операции
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