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29.09.2021 (12:50)

Арктическая группировка Северного флота высадила морской десант в Якутии

Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева в море Лаптевых отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Якутии возле посёлка Тикси.

Учение состоялось в сложных гидрометеорологических условиях при низкой температуре воздуха и порывистом ветре. В нём были задействованы экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец», личный состав и техника морской пехоты.

Сразу после отработки тактических действий на побережье североморцы выполнили погрузку техники на корабль и вышли в море.

В настоящее время отряд кораблей и судов арктической группировки во главе с флагманом – БПК «Североморск» двигаются по трассе Северного морского пути в западном направлении и готовятся к проходу ледовоопасных районов.

По пути следования в Карское море североморцы отработают ещё несколько учений по обеспечению безопасности мореплавания в Арктике.

На прошлой неделе арктическая группировка под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева провела тактическое учение по обороне островных территорий России в Арктике на архипелаге Новосибирские острова.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 9 тысяч морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.

Завершение десятого арктического похода и прибытие экипажей в пункты постоянного базирования планируется в первой половине октября.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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