29.09.2021 (12:06)
Президиум Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рассмотрел и утвердил Перечень работ, выдвинутых на соискание премии в 2022 году
В конкурсе примут участие следующие работы:
В области военной науки:
- В.П.Горемыкин, Ю.П.Бобров, С.А.Боцвин, А.С.Гарковенко — военно - исторический труд «Высшие офицеры Великой Страны»;
- С.Л.Печуров - комплексная научно-исследовательская работа по исследованию военного потенциала англо-саксонских государств (пять монографий);
- В.И.Бабенков, А.В.Гурьянов, Н.А.Ермошин, А.Н.Каптюх, С.А.Романчиков, А.А.Целыовских — работа по закрытой тематике;
- С.В.Артемьев, Н.Г.Ксендзюк, О.Г.Лошкарев, О.Ю.Мажурин, Ю.Н.Шведов — научная работа «Исторический географический атлас»;
- Е.В.Гаврилин, В.М.Иванцов, М.А.Первов, П.А.Созинов — научный труд «Система вооружения ракетно-космической обороны России» в двух томах;
В области создания техники и вооружения:
- Б.В.Обносов, А.О.Богомолов, Е.В.Шмырин, Ю.Д.Кислицын, В.Н.Ярмолок, И.И.Хомяков, В.А.Ефремов, Р.А.Гоменюк — работа по закрытой тематике;
- Б.В.Борисов, И.В.Вильнит, В.Е.Господинов, Л.Я.Дьячков, П.Г.Печковский, С.О.Суханов, И.И.Шигапов — работа по закрытой тематике;
- С.В.Аксенов, А.И.Гладышев, А.Н.Мартьянов, А.В.Пан, А.В.Рыков, Д.В.Сироткин — работа по закрытой тематике;
- Ю.В.Душкин, К.В.Иванов, Г.С.Прищепин, А.В.Абакумов, В.В.Чебыкин, В.И.Авраменко работа «Создание и внедрение модернизированной испытательной станции для испытаний после ремонта электрооборудования (электрических машин, пускорегулирующей, токораспределительной и коммутационной аппаратуры) кораблей 4 поколения»;
В области литературы и искусства:
- В.И.Марченков, Ю.В.Рубцов, Д.Н.Филипповых — книга «Их в песнях воспели и бронзе отлили. Маршалы Советского Союза и Адмиралы Флота Советского Союза»;
- К.В.Буслов — художественный фильм «Калашников»;
- ИЮ.Угольников, В.Н.Задорожный — военно-исторический художественный фильм «Подольские курсанты»;
- А.Н.Ковальчук, К.Б.Кузьминых — мемориал «Героям Алсиба» в Магадане.
Телефоны для справок: 8 (495) 498-63-51, 8 (495) 498-71-80.
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