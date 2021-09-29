Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2021 (12:06)

Президиум Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рассмотрел и утвердил Перечень работ, выдвинутых на соискание премии в 2022 году

В конкурсе примут участие следующие работы:

В области военной науки:

  • В.П.Горемыкин, Ю.П.Бобров, С.А.Боцвин, А.С.Гарковенко — военно - исторический труд «Высшие офицеры Великой Страны»;
  • С.Л.Печуров - комплексная научно-исследовательская работа по исследованию военного потенциала англо-саксонских государств (пять монографий);
  • В.И.Бабенков, А.В.Гурьянов, Н.А.Ермошин,  А.Н.Каптюх, С.А.Романчиков, А.А.Целыовских — работа по закрытой тематике;
  • С.В.Артемьев, Н.Г.Ксендзюк, О.Г.Лошкарев, О.Ю.Мажурин, Ю.Н.Шведов — научная работа «Исторический географический атлас»;
  • Е.В.Гаврилин, В.М.Иванцов, М.А.Первов, П.А.Созинов — научный труд «Система вооружения ракетно-космической обороны России» в двух томах;

В области создания техники и вооружения:

  • Б.В.Обносов, А.О.Богомолов, Е.В.Шмырин, Ю.Д.Кислицын, В.Н.Ярмолок, И.И.Хомяков, В.А.Ефремов, Р.А.Гоменюк — работа по закрытой тематике;
  • Б.В.Борисов, И.В.Вильнит,  В.Е.Господинов, Л.Я.Дьячков, П.Г.Печковский, С.О.Суханов, И.И.Шигапов — работа по закрытой тематике;
  • С.В.Аксенов, А.И.Гладышев, А.Н.Мартьянов, А.В.Пан, А.В.Рыков, Д.В.Сироткин — работа по закрытой тематике;
  • Ю.В.Душкин, К.В.Иванов, Г.С.Прищепин, А.В.Абакумов, В.В.Чебыкин, В.И.Авраменко работа «Создание и внедрение модернизированной испытательной станции для испытаний после ремонта электрооборудования (электрических машин, пускорегулирующей, токораспределительной и коммутационной аппаратуры) кораблей 4 поколения»;

В области литературы и искусства:

  • В.И.Марченков, Ю.В.Рубцов, Д.Н.Филипповых — книга «Их в песнях воспели и бронзе отлили. Маршалы Советского Союза и Адмиралы Флота Советского Союза»;
  • К.В.Буслов — художественный фильм «Калашников»;
  • ИЮ.Угольников, В.Н.Задорожный — военно-исторический художественный фильм «Подольские курсанты»;
  • А.Н.Ковальчук, К.Б.Кузьминых — мемориал «Героям Алсиба» в Магадане.

Телефоны для справок: 8 (495) 498-63-51, 8 (495) 498-71-80.

Новости по теме:
На базе Тихоокеанского флота стартовали Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»
На форуме «Армия-2021» в интересах ВКО задали новый вектор развития систем локации, опознавания и радиоуправления
На форуме определили приоритеты в развитии критических технологий в интересах Минобороны России
На форуме «Армия–2021» обсудили перспективы развития и применения робототехнических комплексов военного назначения

Метки:
Наука
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false