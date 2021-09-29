29.09.2021 (12:40)

Летчики Северного флота отработали уничтожение подводных лодок на морском полигоне

Лётчики отдельного смешанного авиаполка Северного флота на противолодочном самолёте Ил-38 отработали уничтожение подводной лодки условного противника на полигоне Лумбовский в горле Белого моря.

Экипаж выполнил бомбометание и торпедометание, совершив 5 заходов на цель, а также минные противолодочные постановки.

После завершения боевых упражнений на полигоне, лётчики-противолодочники продолжили выполнение учебных задач над Баренцевым морем. В морских полигонах боевой подготовки они отработали поиск подводной лодки и постановку барьера из гидроакустических буёв.

По завершении учебного полёта на решение противолодочных задач, экипаж Ил-38 вернулся на аэродром базирования Североморск-1.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице