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29.09.2021 (12:40)

Летчики Северного флота отработали уничтожение подводных лодок на морском полигоне

Лётчики отдельного смешанного авиаполка Северного флота на противолодочном самолёте Ил-38 отработали уничтожение подводной лодки условного противника на полигоне Лумбовский в горле Белого моря.

Экипаж выполнил бомбометание и торпедометание, совершив 5 заходов на цель, а также минные противолодочные постановки.

После завершения боевых упражнений на полигоне, лётчики-противолодочники продолжили выполнение учебных задач над Баренцевым морем. В морских полигонах боевой подготовки они отработали поиск подводной лодки и постановку барьера из гидроакустических буёв.

По завершении учебного полёта на решение противолодочных задач, экипаж Ил-38 вернулся на аэродром базирования Североморск-1.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Самолеты
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