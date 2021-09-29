29.09.2021 (12:40)
Летчики Северного флота отработали уничтожение подводных лодок на морском полигоне
Лётчики отдельного смешанного авиаполка Северного флота на противолодочном самолёте Ил-38 отработали уничтожение подводной лодки условного противника на полигоне Лумбовский в горле Белого моря.
Экипаж выполнил бомбометание и торпедометание, совершив 5 заходов на цель, а также минные противолодочные постановки.
После завершения боевых упражнений на полигоне, лётчики-противолодочники продолжили выполнение учебных задач над Баренцевым морем. В морских полигонах боевой подготовки они отработали поиск подводной лодки и постановку барьера из гидроакустических буёв.
По завершении учебного полёта на решение противолодочных задач, экипаж Ил-38 вернулся на аэродром базирования Североморск-1.
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