29.09.2021 (12:30)

В Карелии с почестями были похоронены останки трех советских десантников, погибших в 1944 году в ходе Свирско-Петрозаводской операции

Возле деревни Железная гора Олонецкого района в ходе поисковой экспедиции «Фронтовыми дорогами Карелии», которая проходила в рамках Всероссийской Вахты Памяти 2021 года, представители поискового отряда «Видлицкий рубеж» совместно с военнослужащими Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения обнаружили останки троих десантников 98-й гвардейской стрелковой дивизии. Они погибли в 1944 году в ходе Свирско-Петрозаводской операции.

По словам поисковиков, тела героев пролежали на нейтральной полосе более 7 десятилетий. Множество найденных в этом месте осколков указывает на то, что гвардейцы «крылатой пехоты» погибли от миномётно-артиллерийского обстрела.

Также вместе с останками были найдены личные вещи бойцов, знаки отличия «Гвардия» и «Парашютист», часы и другие предметы. Медальонов с личными данными десантников обнаружено не было.

Ввиду неблагоприятных погодных условий и тяжелого грунта на месте до конца завершить поисковые работы не удалось, вследствие чего они будут продолжены в более поздние сроки.

Три героя погибли в бою возле деревни Железная Гора, до которой вместе с боевыми товарищами, уже погребенными на братском кладбище, пытались прорваться сквозь пули и осколки противника.

Личные вещи погибших десантников, сложивших свои головы на поле сражения, будут переданы в комнату Боевой славы Ивановского гвардейского Свирского ордена Кутузова II степени воздушно-десантного соединения, дислоцированного в городе Иваново.

Ритуал погребения прошел на территории Мемориала воинской славы села Видлицы, где вместе с найденными солдатами были преданы земле останки еще 38 воинов, погибших в 1944 году при освобождении Олонецкого района Республики Карелия.

Справочно:

1005 дней – с сентября 1941-го по июнь 1944-го года – река Свирь была передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом. Оборона Лодейного Поля, Свирского рубежа сделала возможным существование легендарной «Дороги жизни».

Бои за Свирский рубеж стали примером величайшего подвига и героизма советского народа. Успешные действия войск у Лодейного Поля сыграли важнейшую роль в Великой Отечественной войне, позволив вывести из войны Финляндию и тем самым перенаправить карельские части советских войск на борьбу с врагом на других фронтах.

За воинские подвиги более 40 частям и соединениям Карельского фронта было присвоено почетное наименование «Свирских», 52 воина удостоены звания Героя Советского Союза, из них 16 военнослужащих Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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