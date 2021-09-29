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29.09.2021 (12:15)

В Забайкалье завершилось масштабное тактическое учение с боевой стрельбой

В Забайкальском крае на межвидовом полигоне Цугол розыгрышем практического этапа с боевой стрельбой завершилось масштабное тактическое учение, в котором приняли участие свыше 3 тысяч военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО).

 На этапе приведения соединения в высшие степени боевой готовности военнослужащие в составе подразделений выполнили мероприятия по организованному выводу боевой и специальной техники из парка боевых машин в районы сосредоточения.

В дальнейшем подразделения на штатной технике осуществили комбинированный марш на полигон на расстояние свыше 100 км.  

На этапе практических действий военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими расчетами отработали маневренную оборону и контратаку с выполнением огневых задач. При этом поражение целей, имитирующих живую силу и технику условного противника, в ближнем бою велось из стрелкового оружия, гранатометов при огневой поддержке боевых машин пехоты танков Т-72Б3 и минометных расчетов. Уничтожение воздушных целей, осуществлялось с помощью зенитных самоходных установок и переносных комплексов противовоздушной обороны.  

Важным элементом учения стало форсирование водной преграды в районе реки Онон.

Расчеты самоходных 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» с целью оперативной разведки целей и корректировки огня тесно взаимодействовали с расчётами беспилотной авиации.

В масштабном мероприятии боевой подготовки помимо основных сил соединения принимали участие подразделения боевого, тылового и технического обеспечения. В учении было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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