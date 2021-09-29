29.09.2021 (12:00)
В отдельном инженерном полку ВВО в Забайкалье проводится подготовка минно-розыскных собак к поиску взрывоопасных предметов
В отдельном инженерном полку общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, проводятся плановые занятия с собаками минно-розыскного отделения.
Ежедневно на полосе препятствий вожатые готовят питомцев к поиску боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также для поддержания дисциплины с собаками регулярно повторяется общий курс дрессировки с выполнением команд.
Находящиеся на службе минно-розыскные собаки умеют распознавать запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ. Их навыки военные инженеры регулярно используют при проверке объектов военной инфраструктуры, а также при проведении тренировок по противодействию терроризму.
В мероприятиях боевой подготовки задействованы около 10 служебных собак отдельного инженерного полка ВВО в Забайкалье.