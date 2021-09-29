29.09.2021 (11:45)

Экипажи самолётов СУ-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму

Экипажи самолётов отдельного морского штурмового полка из состава Морской авиации Черноморского флота отработали вопросы боевого применения на межвидовом полигоне в Крыму.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2021 учебный год.

По замыслу учения самолёт-разведчик Су-24МР, выполняя задачи по ведению разведки, обнаружил объекты условного противника в горной местности.

Для уничтожения «противника» в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар.

Учебно-боевые задачи выполняли семь самолётов из состава соединения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице