29.09.2021 (11:15)
В учебно-тренировочном комплексе Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошло учение по оказанию помощи водолазу
В отряде по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошло учение по оказанию помощи аварийному водолазу.
По замыслу учения, боевым пловцам необходимо было выполнить осмотр подводных частей кораблей в пункте базирования. Во время работы личного состава под водой, у одного из водолазов были выявлены признаки декомпрессионной болезни.
Условный пострадавший был доставлен в барокамеру, после чего ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Также, в ходе учения с пловцами были проведены специальные занятия, в ходе которых были отработаны другие способы оказания помощи водолазу при возникновении различных нештатных ситуаций под водой.
Учение прошло в учебно-тренировочном комплексе НВМБ, который оснащен уникальным бассейном глубиной 6 метров, что позволяет проводить занятия круглогодично и в любое время суток.
Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.