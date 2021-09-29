29.09.2021 (11:30)

В Крыму в ходе учения ВДВ военнослужащие выполнили задачи по организации взаимодействия на макете местности

В Крыму на полигоне Опук с 27 по 29 сентября проходит тактическое учение с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

На одном из этапов данного мероприятия под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого на макете местности было организованно взаимодействие. Были согласованы действия всех подразделений, участвующих в активной фазе, а также сигналы оповещения и управления. Взаимодействие организовывалось методом розыгрыша основных тактических эпизодов предстоящего боя.

Подводя итоги подготовки к активной фазе учения, командир Кубанского казачьего полка гвардии подполковник Александр Солодовников отметил, что планирование предстоящих учебно-боевых действий завершено, личный состав полностью готов выступить на полигон.

Всего в полковом тактическом учении задействовано около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице