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29.09.2021 (10:00)

Курсанты Военного института (ЖДВ и ВОСО) приняли участие в митинге, посвященном памяти защитников Петергофа в годы Великой Отечественной войны.

На мемориале «Приморский» в городе Петергоф при участии общественности, представителей администрации района, муниципального образования города Петергоф, ветеранских организаций, курсантов Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева, прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала фашисткой оккупации Петергофа
в годы Великой Отечественной войны.

На митинге выступили жители города, которые поделились воспоминаниями о тех трагичных днях, были возложены венки и цветы.

К собравшимся со словами, призывающими сохранять память о тех героях, которые отдали свои жизни за освобождение города, обратились представители командования Военного института и городских структур.

Данное мероприятие, посвященное началу фашисткой оккупации Петергофа в годы Великой Отечественной войны, проводится ежегодно
с участием представителей администрации района и привлечением курсантов Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений).

Приморский мемориальный комплект – комплекс мемориальных сооружений «Зеленого пояса Славы» сооружен на месте погибшей части города Петергоф, вблизи Петродворцового часового завода и Английского парка – развилке дорог на Ломоносов и Гостилицы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Железнодорожные войска
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