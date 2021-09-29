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29.09.2021 (10:45)

В Забайкалье среди военнослужащих ВВО завершился армейский этап конкурса «Командирские старты»

В Забайкальском крае завершился второй этап всеармейских соревнований среди командного состава на Кубок Министерства обороны Российской Федерации — «Командирские старты».

На состязаниях было представлено 9 команд от воинских частей дислоцированного в Забайкальском крае объединения Восточного военного округа (ВВО). В каждой из них было по 3 офицера (от командира взвода до командира батальона). Они соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, в плавании, в беге на длинные дистанции, в легкоатлетической эстафете и в силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).

По итогам соревнований первое место заняла команда от зенитного ракетного соединения.

«Командирские старты» проводятся в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Командирские старты
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