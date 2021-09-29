29.09.2021 (10:15)

В октябре этого года в более чем 70 соединениях и воинских частях ВВО будет проведена контрольная проверка за летний период обучения

В октябре этого года в более чем 70 соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) будет проведена контрольная проверка за летний период обучения.

На первом этапе комиссии штабов округа и объединений ВВО проверят соединения и воинские части, дислоцированные в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае. На втором – соединения и воинские части в Приморском крае и Сахалинской области.

До начала мероприятий будут сформированы специальные рабочие группы под руководством командующих объединениями, начальников родов войск, служб и управлений округа. В ходе контрольных занятий они будут проверять состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения и морально-психологическое состояние личного состава.

Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактической, специальной и физической подготовкам.

Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа.

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