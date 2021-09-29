29.09.2021 (11:00)

В Северной Осетии завершился трехдневный сбор с резервистами Южного военного округа

На общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии завершился трехдневный лагерный сбор подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС) из Кабардино-Балкарии.

В регионах дислокации 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) формируются подразделения войск территориальной обороны, которые станут частью БАРС.

В ходе сбора на полигоне Тарское резервисты обучались обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, совершенствовали навыки владения вооружением и военной техникой.

Также задачей боевой подготовки резервистов являлось совершенствование знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей. Резервисты изучили современное вооружение и военную технику, стоящую на вооружении соединений и воинских частей ЮВО.

Для комфортного проживания резервистов развернут автономный полевой лагерь с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовой, банно-прачечным комбинатом. Места для проживания оборудованы обогревателями, телевизорами и укомплектованы необходимым имуществом.

В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на полевых занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат до 25 тыс. рублей.

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